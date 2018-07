Officiel : Jonathan Panzo signe à l’AS Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Toujours très actif en ce qui concerne le recrutement des jeunes joueurs, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée de Jonathan Panzo ce vendredi. Un joueur que l’OM a tenté de faire venir ces dernières semaines. Ce défenseur central de 17 ans est capable aussi de jouer à gauche et arrive en provenance de Chelsea. Il viendra compléter un effectif où on retrouve déjà de nombreux joueurs de moins de 20 ans. Le montant du transfert de Panzo est estimé à 3 ME.