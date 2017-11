LdC : Les regrets risquent d'être éternels pour Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après un match très animé, l'AS Monaco n'a pas réussi à s'imposer face à Besiktas. Le point du nul (1-1) ne fait pas les affaires du club de la Principauté, dernier de sa poule.

Les Monégasques le savaient, il fallait absolument gagner dans l'enfer du Vodafone Park pour avoir l'espoir de continuer la route en Ligue des champions. Et les joueurs de Jardim débutaient plutôt bien cette rencontre en s'installant peu à peu dans le camp stambouliote. Hélas, déjà privé de Falcao, le champion de France devait rapidement se passer aussi de Lemar, touché à l'épaule après un choc (25e). Malgré cela, et dans un temps fort du Besiktas, Rony Lopes trouvait la faille juste avant la pause d'une superbe frappe enroulée (0-1, 45e+1).

Mais le club d'Istanbul allait vite réagir dès la reprise. Sur une faute évidente de Jorge sur Quaresma, l'arbitre accordait un penalty que Tosun transformait malgré le bon choix de Subasic (1-1, 54e). Le match s'emballait de plus en plus, et les deux formations se procuraient plusieurs grosses situations de but à l'image de cette double occasion monégasque sur un corner (75e) ou ce gros raté de Quaresma face au but (81e). L'ASM jetait toutes ses forces dans la bataille afin d'essayer de rafler la mise, et Baldé allait avoir la balle de match, mais il la ratait en perdant son duel avec le gardien du Besiktas dans les ultimes secondes (90e+3). Avec deux points, l'ASM est dans une situation très critique...