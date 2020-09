ASM : Une énorme offre américaine racheter Monaco ?

Dans : Monaco.

Le projet sportif de l'AS Monaco semble toujours aussi flou à l'entame de la saison 2019-2020, mais les choses pourraient radicalement changer.

L’AS Monaco a encore changé d’entraîneur durant l’été, Niko Kovac succédant à l’éphémère Robert Moreno, et cela n’a pas contribué à la compréhension de ce que Dmitri Rybolovlev veut faire du club de la Principauté. Avec un effectif de plus de 60 joueurs sous contrat, Monaco navigue à vue, au point que régulièrement des rumeurs évoquent une vente par le milliardaire russe, lequel s’intéresse de moins en moins au football, et qui n’est plus réellement dans les petits papier du Prince Albert. Et cette fois, c’est une piste américaine qui est évoquée pour racheter l’AS Monaco, même si pour l’instant Dmitri Rybolovlev ne semble pas avoir décidé de céder la formation monégasque.

Dans France-Football, un homme d’affaires proche du dossier de reprise affirme que réellement le dirigeant russe a sur son bureau une proposition sérieuse et musclée. « Pour l’instant, le propriétaire ne veut pas vendre. Mais un riche Américain a monté un dossier de reprise très solide qui a vraiment plu au Palais. C’est quelqu’un qui connaît très bien le sport, avec une couverture financière énorme et qui pourrait venir avec des connaisseurs du milieu, des anciens joueurs notamment. Il serait prêt à laisser les clés à des gens compétents. C’est vraiment un type bien, prêt à débarquer tout de suite. Mais pour l’instant, le propriétaire, c’est M.Rybolovlev », explique cette source. Le Prince Albert, qui ne fréquente plus le stade Louis II depuis plusieurs matchs, pourrait peut-être faciliter les choses, même s'il ne peut pas pousser directement le milliardaire russe vers la sortie. Le candidat à la reprise de l'AS Monaco va donc devoir patienter.