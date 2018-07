ASM : Rybolovlev en passe de racheter... le Milan AC ?

Dans : Monaco, Foot Europeen, Serie A.

Récemment exclu de la Coupe d'Europe à cause de problèmes avec l'UEFA, le Milan AC pourrait être racheté par... Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco.

Qualifié pour la prochaine Europa League, grâce à un bon parcours en championnat, le Milan AC n'aura pas la chance de jouer sur la scène européenne en 2018-2019. En effet, faute d'avoir rempli les règles du fair-play financier de l'UEFA, le club lombard a tout simplement été exclu de la Coupe d'Europe en juin dernier. Une décision radicale montrant que l'instance continentale ne blague pas avec la violation de son règlement, qui prouve aussi que le Milan est à la peine financièrement. Racheté par des investisseurs chinois en avril 2017, l'ancienne formation de Silvio Berlusconi a dû contracter un énorme prêt au sein d'un fonds d'investissement américain pour financer son dernier mercato, estimé à 200 ME. Autant dire que les Rossoneri vont droit dans le mur... à moins d'être vendu au cours des prochains mois. Ce qui semble même de plus en plus probable.

Selon Luca Serafini, un acheteur potentiel bien connu se serait même positionné. « Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de Monaco, se lance dans l'achat du Milan AC. Un problème viendrait de l'UEFA, à cause de la possession de deux clubs. Mais il y a un précédent avec le RB Leipzig. Des développements sont à venir », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui avoue donc que le boss de l'ASM pourrait diversifier son portefeuille de clubs, quelques mois après l'achat d'un club satellite au Cercle Bruges.