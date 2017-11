ASM : Pierre Ménès accuse 3 joueurs d'avoir fait couler le Titanic monégasque

Dans : Monaco, Ligue des Champions.

Mardi soir, l’AS Monaco avait encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions suite au match nul entre Porto et le Besiktas Istanbul.

Finalement, les hommes de Leonardo Jardim ne disputeront même pas la Ligue Europa suite à leur violent revers face à Leipzig au Stade Louis II (1-4). Surtout, l’ASM a été plombée par son entame de match catastrophique, marquée par les deux boulettes de Jemerson, excellent la saison dernière et qui n’est plus que l’ombre de lui-même ces dernières semaines. Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas épargné l’international brésilien à l’issue de la rencontre. Ses compères Kamil Glik et Jorge en prennent également pour leur grade…

Jemerson dézingué, Glik et Jorge aussi

« Au vu de leur épouvantable match nul à Amiens, on pouvait penser que les Monégasques avaient fait des choix afin de préparer au mieux les réceptions de Leipzig et du PSG. Mais finalement non, l'ASM a confirmé sa très mauvaise sortie contre le club picard face à une opposition d'une toute autre qualité. Pour qualifier la première période des Rouge et Blanc, j'hésite entre "épouvantable" et "scandaleuse". Défensivement, ils se sont noyés puisque sur les quatre buts, il y en a deux pour Jemerson et un pour Glik. Quant à Jorge, il a fait une partie effroyable, comme souvent depuis le début de la saison » a lancé Pierre Ménès, remonté par la pitoyable prestation de la défense de l’ASM. Celle-ci devra impérativement se reprendre dimanche face à Neymar, Mbappé et toute l’armada du PSG. Sinon, l’addition pourrait être encore plus salée…