ASM : Moutinho vendu pour 5ME, la grosse surprise du jour ?

Après avoir vendu Fabinho à Liverpool, les dirigeants de l’AS Monaco pourrait se séparer de Joao Moutinho.

Le média britannique The Express est catégorique : les dirigeants du club de la Principauté ont trouvé un accord avec Wolverhampton pour le transfert de l’international portugais. L’indemnité de transfert ne dépasserait pas 5ME pour le champion d’Europe 2016, qui s’engagerait pour deux saisons en faveur du club anglais, principalement géré par le puissant agent Jorge Mendes. Si ce transfert venait à se confirmer, il s’agirait là d’une grosse surprise, Leonardo Jardim appréciant énormément son compatriote. Cela confirme en tout cas une chose : c’est avec un effectif très (trop ?) jeune que l’AS Monaco va, comme souvent, débuter la saison de Ligue 1 dans quelques semaines.

