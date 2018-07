ASM : Monaco en embuscade dans ce dossier à 20ME ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Proche de quitter le Sporting Lisbonne, William Carvalho pourrait s’engager en faveur du Bétis Séville.

En effet, le club espagnol a proposé 17ME au club portugais pour s’attacher les services du milieu défensif. Une offre satisfaisante aux yeux des dirigeants lisboètes, à deux doigts de valider définitivement le transfert. Mais selon les informations du Mundo Deportivo, plusieurs clubs pourraient effectuer une surenchère importante dans les prochaines heures afin de s’offrir le puissant milieu de terrain de la sélection portugaise.

L’Inter Milan, Schalke 04 ou encore Villarreal seraient notamment en embuscade. Mais pas seulement puisqu’en France, l’AS Monaco est également tenté par le joueur. Il faut dire que William Carvalho a le profil idéal pour remplacer Fabihno dans la Principauté. Joueur rompu aux exigences du haut niveau et habitué des matchs internationaux avec le Portugal, il apporterait son expérience aux jeunes joueurs monégasques. Reste désormais à voir si Monaco jouera la surenchère et offrira une somme proche de 20ME pour faire céder le Sporting Lisbonne et donc de griller, in-extremis, le Bétis Séville…