ASM : Le mercato du PSG, c’est trop facile pense Jardim

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1.

Moins compétitive que la saison dernière, l’AS Monaco subit les conséquences inévitables de sa politique.

Impossible de vendre des joueurs comme Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva sans perdre en qualité. D’autant que pour les remplacer, le champion de France a de nouveau misé sur de jeunes joueurs prometteurs qui n’atteindront pas leur meilleur niveau avant des mois. Une stratégie parfaitement assumée par l’entraîneur Leonardo Jardim qui, avant d’affronter le Paris Saint-Germain dimanche soir, accuse presque son adversaire de choisir la facilité en recrutant Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé.

« On va jouer contre une équipe très forte. Ils n’ont pas pris de risques en achetant des très gros joueurs : deux des meilleurs joueurs du XI FIFA et le Golden Boy, a estimé le Portugais. Nous avons besoin de continuer à jouer avec ambition. Le championnat est plus compétitif cette saison. Paris est au-dessus des autres, arrivent ensuite quatre-cinq équipes qui joueront pour le podium. Le PSG est favori tous les ans, mais encore plus cette saison… »

Le plan de Jardim

« On va essayer de rester équilibré et de jouer avec une bonne attitude, a annoncé le technicien. On aura besoin de rester compact, de laisser peu d’espace. Ensuite à nous de jouer notre football quand on aura le ballon. C’est un match chaud que tout le monde veut jouer et gagner. » Sans parler des six points qui les séparent du leader parisien, les Monégasques savent qu’une défaite pourrait permettre à leurs poursuivants de revenir.