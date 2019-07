ASM : Humilié par Zidane, Mariano trouve du réconfort à Monaco

Dans : Monaco, Liga, Mercato, OL.

A peine revenu en fin de saison dernière, Zinédine Zidane avait annoncé du changement dans son effectif. L’entraîneur du Real Madrid pensait à des recrues, mais aussi à un grand ménage dans son groupe.

Il n’était pas difficile de deviner qui étaient les indésirables du technicien. Les départs de Marcos Llorente et Dani Ceballos n’ont surpris personne, pas plus que les négociations en cours pour James Rodriguez et Gareth Bale. On aurait presque tendance à oublier Mariano Diaz dans tout ça. Et pour cause, l’attaquant de 25 ans est invisible pendant la préparation. Parmi tous les joueurs de champ disponibles, l’ancien Lyonnais est le seul Merengue sans la moindre minute de jeu lors des trois premiers matchs amicaux !

Autrement dit, Zidane montre clairement la sortie à Mariano, qui s’accroche au Real malgré sa situation et les approches de nombreuses formations. A en croire Mundo Deportivo, l’Inter Milan, la Roma et des clubs espagnols aimeraient le relancer. Tout comme l’AS Monaco en Ligue 1. Mais pas sûr que tous ces prétendants acceptent de miser les 20 M€ réclamés par la Maison Blanche, qui avait récupéré le Dominicain pour 30 M€ l’été dernier.