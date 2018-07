ASM : Ghezzal, Diakhaby… Monaco refourgue ses flops en Angleterre

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Sortie dès la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison dernière, l’AS Monaco a notamment payé ses erreurs sur le marché des transferts.

Le club de la Principauté n’a pas pris les meilleures décisions l’été dernier puisque plusieurs recrues n’ont pas répondu aux attentes. On pense notamment au latéral gauche Terence Kongolo, vendu pour 20 M€ à Huddersfield, qui va également boucler le transfert d’Adama Diakhaby pour un peu plus de 10 M€. Autant dire que l’ASM expédie ses flops si l’occasion de réaliser une plus-value se présente. Du coup, Rachid Ghezzal ne sera pas non plus retenu.

Confronté à l’explosion de Rony Lopes à son poste, l’ailier de 26 ans n’a débuté que 7 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Suffisant pour attirer l’attention de Leicester City, bien placé pour finaliser son arrivée, annonce Le 10 Sport. L’international algérien pourrait donc retrouver le coach Claude Puel qu’il a croisé pendant sa formation à l’Olympique Lyonnais. Il faudra simplement convaincre l’ASM avec un montant raisonnable étant donné que Ghezzal était arrivé libre de tout contrat.