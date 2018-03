ASM : Falcao, Strasbourg n’en vaut pas la peine lâche Jardim

Dans : Monaco, RCSA, Ligue 1.

Blessé à la cuisse gauche, Radamel Falcao est resté éloigné des terrains pendant cinq semaines. Autant dire que l’AS Monaco est ravie de retrouver son buteur.

Pourtant, le capitaine monégasque ne figurait pas dans le onze de départ à Strasbourg vendredi. Et le Colombien n’est même pas entré en jeu pendant ce match de championnat. Il faut dire que les champions de France n’ont pas eu besoin d’El Tigre pour s’imposer tranquillement (1-3) à la Meinau. Du coup, l’entraîneur Leonardo Jardim a estimé qu’il n’était pas nécessaire de faire entrer Falcao sur le champ de patates alsacien.

« Radamel ne s'est entraîné que quatre jours avec le groupe, il n'est pas à 100% et on menait 3-1 donc ça ne valait pas la peine de prendre de risques sur ce terrain difficile. Le plus important c'est qu'il s'entraîne, qu'il revienne à son niveau et il va bientôt rejouer. C'est bien d'avoir beaucoup de solutions offensives pour les neuf derniers matchs de Ligue 1 », a expliqué le technicien portugais, satisfait du rendement de la doublure Stevan Jovetic, auteur de 5 buts sur ses 4 derniers matchs de L1.