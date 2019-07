ASM : Falcao et Monaco, la fin contre un chèque venu de Turquie ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

A un an de la fin de son contrat avec l'AS Monaco, et alors que le club de la Principauté veut clairement tourner la page après une saison qui a été proche de tourner au désastre, Falcao ne semble plus devoir s'inscrire dans le projet monégasque. Et c'est dans ce sens que l'attaquant colombien aurait été mis sur le marché des transferts par le club de la Principauté. De quoi susciter l'intérêt de plusieurs formations européennes, Falcao étant encore efficace malgré une carrière clairement sur le déclin.

Ce dimanche, L'Equipe affirme qu'El Tigre pourrait rapidement rejoindre le championnat de Turquie et plus précisément Galatasaray. Le club stambouliote aurait déjà demandé à plusieurs émissaires de travailler sur le recrutement de Falcao, lequel aurait déjà fait savoir au club turc qu'il n'était pas du tout opposé à un tel transfert durant ce mercato estival 2019. Mais un autre club d'Istanbul est également prêt à sortir de l'ombre, Fenerbahçe pouvant faire une offre à l'AS Monaco et à Falcao afin de rafler la mise sous le nez de son rival. On évoque une valeur de 10ME pour l'attaquant colombien, mais l'affaire pourrait se réaliser pour moins que cela.