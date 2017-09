Metz : « On a les boules », Hinschberger broie du grenat

Dans : Metz, Ligue 1, ESTAC.

Philippe Hinschberger, entraîneur du FC Metz, après la défaite contre Troyes (0-1) : « Il nous a manqué de l'efficacité offensive. On bosse devant le but, mais ce soir, ça n'a pas fonctionné... Ce résultat ne nous arrange pas du tout. On a les boules. Le but ? C'est une action qu'on ne devait pas laisser aller à son terme... Est-ce que le FC Metz a tout fait pour battre l'ESTAC ? Oui ! Nous nous sommes créés une dizaine d'occasions. On a fait briller Samassa ».