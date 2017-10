Metz : Hinschberger conscient d'avoir grillé un joker dans le chaudron

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger (entraîneur du FC Metz après la défaite à Saint-Etienne) : « A la pause, on était satisfait de notre prestation, par contre en seconde période, on a eu du mal à exister, on a beaucoup subi et on a fini par craquer. Il y avait un adversaire en face, poussé par son public qu’on a bien muselé en première mi-temps. On a également mal négocié quelques situations, quelques contres. Les sorties d’Emmanuel Rivière, Renaud Cohade, Nolan Roux et Matthieu Udol nous ont fait mal aussi… Ma situation personnelle ? On la connaît, elle est claire. »