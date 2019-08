Mercato : Monaco prête Adama Traoré à Metz

Dans : Metz, Mercato, Monaco.

Le FC Metz a annoncé ce samedi après-midi avoir obtenu le prêt par l'AS Monaco d'Adama Traoré.

« Le club à la Croix de Lorraine tient un nouveau renfort ! Ce samedi, Adama Traoré s'est officiellement engagé avec le FC Metz. Le milieu offensif est prêté une saison par l'AS Monaco ! Âgé de 24 ans, Adama Traoré vient renforcer le secteur offensif de la formation messine. International malien, il possède déjà une certaine expérience de l'élite nationale puisqu'il y compte 42 apparitions et 7 réalisations. Formée au Mali, la nouvelle recrue grenat évolue en Europe depuis le mois de janvier 2014. À l'époque, le LOSC l'enrôlait en provenance de l'AS Bakaridjan. Dans la foulée, le milieu de terrain était prêté à Mouscron, en Belgique. Par la suite, à l'été 2014, Adama Traoré effectuait ses débuts en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC avant de rapidement séduire l'AS Monaco et de rejoindre le Rocher, une saison plus tard. Dans le Sud de la France, le natif de Bamako y a disputé 22 matches et inscrit cinq buts. Ses quatre saisons monégasques ont également été entrecoupées de deux prêts. Dans un premier temps, à Rio Ave (Portugal), durant six mois en 2017, puis dernièrement au Cercle Bruges (Belgique). n Moselle, Adama Traoré retrouvera un visage familier, puisqu'après Kévin N'Doram, il est le second joueur prêté par l'AS Monaco. Sous la tunique grenat, il compte bien poursuivre sa progression et participer activement au maintien du FC Metz en Ligue 1 Conforama ! », explique le club lorrain, battu vendredi soir par le PSG.