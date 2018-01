FCM : Milicevic, première recrue du mercato à Metz

Dans : Metz, Mercato.

Dernier de Ligue 1 et quasiment condamné malgré un sursaut en fin d’annéen, le FC Metz mise sur le mercato pour se refaire une santé. La première recrue va signer dans les prochaines heures puisqu’un accord est annoncé entre le club lorrain et La Gantoise pour la venue de Danijel Milicevic. Le milieu offensif international bosnien de 31 ans a perdu sa place avec le club belge, et selon La Dernière Heure, il va donc rejoindre l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 dans les prochaines heures.