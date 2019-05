FCM : Metz débarque en Ligue 1 avec une folie à 60 ME !

Dans : Metz, Ligue 1.

Revenu en Ligue 1 dans la foulée de sa descente, le FC Metz rêve de se stabiliser dans l’élite. Pour cela, il lui faut des moyens plus conséquents et le club lorrain a décidé d’investir dans son stade. Le fameux stade Saint-Symphorien va subir un énorme lifting dans les prochains mois, puisqu’un projet a été voté afin de rénover et d’agrandir l’enceinte des Grenats.

Le coût de ce projet est de 60 ME, et permettra au stade de pouvoir accueillir 30.000 personnes. Des travaux plus importants que prévus donc, puisqu’au départ il n’était envisagé que de rénover la tribune sud, désormais détruite et en pleine reconstruction. Les travaux seront en partie terminés en août 2020, et seront totalement achevés en août 2021