FCM : Metz avoue déjà se préparer au pire

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz (entraîneur de Metz après la défaite face à l'OM) : « Ce soir c'est un constat d'impuissance face à un OM qui finira dans les trois premiers. Il y avait deux à trois classes d'écart entre les deux équipes. Il faut retrouver un niveau d'exigence car aujourd'hui il est insuffisant. Je ne vais rien inventer. Il faut faire le dos rond, faire face, se parler, travailler et rester pugnace. Quand on arrive dans un club qui n'a que trois points à la 11e journée, on sait que ça va être difficile, on espère le meilleur, mais on se prépare au pire.»