Accident : Nouvelle opération pour Cabit, pas d'amélioration

Nouveau venu en Ligue 1 du côté du FC Metz après un parcours exemplaire chez les amateurs en début de carrière, Manuel Cabit a été victime d’un grave accident de la route dimanche après-midi, quand le véhicule conduit à une allure folle par son coéquipier Kevin N’Doram a quitté la route. Touché aux jambes, le défenseur messin n’a toujours pas retrouvé de sensations dans cette partie du corps, malgré deux opérations en deux jours, révèle Le Parisien.

S’il est conscient et parvient à communiquer par téléphone et sur les réseaux sociaux, Manuel Cabit vit donc des heures cruciales pour savoir s’il pourra à nouveau marcher, voire pratiquer son sport favori dans les mois ou années à venir. De son côté, Kevin N’Doram a été contrôlé négatif à l’alcool et aux stupéfiants dans la foulée de l’accident, même si le Procureur de Reims a fort logiquement pointé du doigt la vitesse excessive du véhicule, qui roulait entre 180 et 200 km/h sur l’A4.