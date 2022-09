Une terrible sanction contre l’OM ?

Le comportement des supporters de l'OM dans le stade de Tottenham a choqué en Angleterre. L'UEFA s'est saisi du dossier et le club provençal a un énorme sursis au-dessus de la tête.

Pour le premier déplacement européen de la saison, l’OM est reparti avec zéro point de Londres avec une défaite 2-0 qui reste une très mauvaise affaire au classement malgré les bonnes choses de montrées notamment pendant la première période. Mais dans un autre domaine, le club olympien pourrait prochainement apparaitre dans le viseur de l’UEFA. En effet, plusieurs incidents ont eu lieu en tribune, alors que les supporters marseillais étaient très proche du public dans les travées du Tottenham Stadium ce mercredi soir. Si la rencontre s’est déroulée de manière correcte, les choses se sont dégradées au moment du coup de sifflet final. Des projectiles ont été lancées des deux côtés, mais les incidents sont rapidement arrivés.

Ugly scenes at Tottenham stadium. Started with Marseille fans throwing a few missiles at Spurs fans, before escalating into a fight with stewards. Riot police arrived to calm things down.#Spurs #Marseille #ucl #fight #steward #attack pic.twitter.com/wZ21e3xKyc