PSG-OM : Le choix de l'arbitre va faire tousser Marseille !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C'est désormais officiel, c'est Benoît Bastien qui aura le privilège, toujours redoutable, d'arbitrer le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes en Ligue 1. Si cette désignation va faire le bonheur du PSG, qui n'a jamais perdu lorsque cet expérimenté arbitre officiait, avec notamment à son actif le terrible 1-5 de l'an dernier au Vélodrome, il va probablement en aller autrement du côté de l'OM.

Car même si Benoît Bastien ne peut rien concernant les résultats de l'Olympique de Marseille face au Paris SG, du côté phocéen on n'a pas oublié que c'est lui qui officiait en 2014-2015 lors d'un fameux OM-OL, n'accordant pas un but à Lucas Ocampos alors que le ballon avait bien franchi la ligne et qu'aucune faute n'avait été commise sur Anthony Lopes. Une énorme polémique avait suivi ce match très important, Marseille ratant finalement une place sur le podium en fin de saison. Plus récemment, Benoît Bastien a également dirigé un OL-OM, c'était en décembre dernier lors de la victoire lyonnaise face à Marseille. Autrement dit, malgré ses qualités, l'arbitre du prochain PSG-OM a un petit côté chat noir pour l'Olympique de Marseille, pas de quoi rassurer Rudi Garcia et ses joueurs.