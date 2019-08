PSG : Kylian Mbappé est un monstre, il est choqué

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Déjà très en jambes pour ses débuts au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia a livré une belle prestation face à Nîmes en Ligue 1, dimanche soir.

L’international espagnol, titulaire dans le couloir droit de l’attaque, affiche déjà une belle complémentarité avec certains de ses coéquipiers dont Kylian Mbappé. Le champion du monde français, amené à être le leader offensif du PSG avec le départ de Neymar, a d’ailleurs tapé dans l’œil de Pablo Sarabia, lequel a été dithyrambique sur l’antenne de la Cadena COPE.

« Il m'a énormément impressionné dès les premiers entraînements. Je savais qu'il était rapide mais pas à ce point. Il fait partie des meilleures du monde. Il m'a aussi surpris au niveau personnel, avec sa très grande ambition. Il assume son rôle au sein de l'équipe et est très complet émotionnellement. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de jouer avec ces grands joueurs et dans ce club » a apprécié un Pablo Sarabia impressionné par le niveau de Kylian Mbappé, lequel assume par ailleurs le leadership en attaque. Il faut dire que le Français, buteur lors du Trophée des Champions et buteur pour la première journée de Ligue 1, semble déjà en très grande forme.