OM : Zubizarreta viré avant le mercato, il en rêve

Il y a quelques semaines, L’Equipe indiquait dans ses colonnes que Frank McCourt avait de sérieux doutes au sujet d’Andoni Zubizarreta, et qu’il envisageait très clairement de s’en séparer. Depuis, peu d’informations ont circulé à ce sujet. Cela ne veut pas dire que les décideurs olympiens ne réfléchissent pas à la possibilité de renvoyer l’Espagnol pour nommer rapidement un nouveau directeur sportif. Et c’est tant mieux selon Jonatan MacHardy, lequel a indiqué sur RMC qu’il était urgent de procéder à un changement dans l’organigramme du club.

« Pénélope Zubizarreta, ce n’est plus possible. C’est un emploi fictif depuis le début à Marseille. Certes, il a fait deux ou trois petites choses. Mais cet été par exemple, il avait une mission claire et identifiée, c’était de vendre des joueurs. Il n’a pas été capable de le faire. A partir de là, je pense que son temps est fait. Cet été, c’était un test pour lui car il avait enfin les mains libres. On n’a rien vu. Maintenant, il faut anticiper et nommer dès maintenant un nouveau directeur sportif pour essayer de réaliser deux ou trois coups au mercato hivernal avec des joueurs libres ou des prêts » a lâché le consultant de l’After, qui n’en peut définitivement plus d’Andoni Zubizarreta et de son inactivité gênante.