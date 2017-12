OM : Zubizarreta veut recruter cet hiver, un n°9 comme priorité ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a considérablement renforcé son effectif durant le mercato. Les choix ont globalement été payants puisque le club phocéen est à égalité de points avec le dauphin du PSG après 17 journées. Néanmoins, certains postes inquiètent toujours Rudi Garcia comme celui de latéral gauche suite au départ de Patrice Evra, qui laisse Jordan Amavi sans doublure ou encore le poste d’avant-centre, problématique en raison de l’inefficacité de Mitroglou et Germain malgré le récent doublé de ce dernier. Interrogé au sujet du mercato hivernal suite au tirage au sort de la Ligue Europa, Andoni Zubizarreta a avoué qu’il pourrait y avoir du mouvement à Marseille.

« Il faudra toujours travailler pour améliorer L’équipe. On a déjà fait un gros travail entre l’hiver passé et cet été. Maintenant ce sont plus des questions spécifiques par rapport à l’équipe, mais on va toujours essayer de faire en sorte qu’elle soit meilleur » a lancé le directeur sportif phocéen, qui ne se privera évidemment pas en cas de bonne opportunité au mois de janvier. Bien informé durant la dernière période de transferts, @Julien_mgrt a expliqué sur les réseaux sociaux que l’OM souhaitait recruter un attaquant cet hiver. Mais attention, il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs. Germain, Mitroglou et Njie sont prévenus…