OM : Zubizarreta n’a qu’une seule mission au mercato

Dans : OM.

L’effectif de l’Olympique de Marseille ne devrait pas subir de bouleversements cet hiver lors du marché des transferts.

Mais à l’heure où les supporters rêvent toujours d’une ou deux recrues, et notamment d’un arrière gauche pour concurrencer Jordan Amavi, René Malleville préfèrerait voir un départ. Celui de Kevin Strootman, que les fans de l’OM ne peuvent plus voir en peinture. Le milieu de terrain est perdu au poste de sentinelle, et n’apporte pas grand chose ailleurs. Sa sortie du 11 de départ a coïncidé avec le réveil marseillais contre Lille, et il devrait en être de même pour les prochains matchs sauf en cas d’absence. Autant dire que la meilleure opération d’Andoni Zubizarreta serait de vendre le Néerlandais cet hiver.

« Au mercato, j’aimerais vraiment qu’on vende Strootman. Ce joueur, il ne me convient pas… Et puis, cela ferait une grosse économie d’argent, on en a besoin. Par ailleurs, vu qu’on parle du mercato hivernal, c’est impossible de se prononcer car d’ici décembre, certains joueurs à l’OM ou ailleurs peuvent se réveiller et rapidement nous faire changer d’avis », a livré René Malleville, persuadé qu’il n’y a aucun espoir d’amélioration en ce qui concerne Kevin Strootman. Ensuite, vendre l’ancien de la Roma s’avère une opération compliquée, même si Everton a récemment pointé le bout de son nez dans ce dossier en raison de plusieurs absences dans ce secteur de jeu.