OM : Zubizarreta fait une annonce XXL sur le mercato

A quelques heures du match face à l’Olympique Lyonnais, André Villas-Boas sera certainement ravi d’apprendre que ses dirigeants envisagent de recruter du sang neuf cet hiver.

Conscient des difficultés financières de son club, l’entraîneur portugais avait reconnu qu’il n’espérait pas grand chose du mois de janvier en ce qui concerne les arrivées, sans toutefois négliger les besoins évidents. Mais dans un entretien sur Téléfoot, Andoni Zubizarreta a étonnement changé de discours, en se mouillant un peu sur sa volonté de recruter, et les limites de l’effectif actuel de l’OM. Toutefois, connaissant le dirigeant espagnol réputé lent sur les dossiers, cela se fera avec une bonne dose de prudence.



« Je vais essayer de recruter. On a besoin de quelques joueurs, notre effectif est un peu court comme on a pu voir en ce début de saison avec les blessés et suspendus. Ce mercato d'hiver est compliqué. Il faut trouver des bons joueurs. Recruter pour recruter n'est pas bon. Il faut trouver des bons joueurs », a livré le directeur sportif qui semble avoir encore perdu de l’influence sur le marché des transferts, les signatures de Dario Benedetto et Valentin Rongier notamment n’étant pas vraiment passées par lui. En tout cas, étoffer l’effectif ne sera en effet pas de trop à l’OM, où des manques se font régulièrement ressentir au poste d’arrière gauche, d’avant-centre pour une doublure, ainsi que d’ailier, ou l’absence de Florian Thauvin sur blessure pose de gros problèmes à AVB.