OM : Zubizarreta est bizarre, il divise le mercato circus !

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Andoni Zubizarreta divise les supporters phocéens, lesquels ont du mal à se faire un avis définitif sur l’Espagnol.

Loué en interne pour son sérieux et son impact énorme sur la refonte du centre de formation, l’ancien directeur sportif du FC Barcelone a néanmoins été critiqué de manière régulière et virulente sur le sujet du mercato. Les dossiers Kostas Mitroglou, Grégory Sertic ou encore Aymen Abdennour ont notamment fait perdre un précieux crédit à Andoni Zubizarreta, lequel s’est heureusement rattrapé cet été en ayant la main heureuse avec Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez. Mais qu’en pense le monde du mercato dans sa globalité ? Foot Mercato a mené sa petite enquête…

Et selon le média, il est clair que les agents européens sont relativement partagés sur le cas Andoni Zubizarreta. Aux yeux de certains, l’entente est excellente avec lui. Cependant, plusieurs agents relativement puissants dans le football actuel sont interloqués par la méthode du Basque. « Parfois, on n’a plus de nouvelles de lui pendant des jours. Il a l’air à fond sur un joueur puis effectue un silence radio avant de revenir ou pas. C’est assez rare de voir ça dans le milieu où tout va très vite » a notamment commenté l’un d’entre eux à FM, tandis que les autres louent sa « bonhomie et son savoir-vivre ». Autant dire que Zubizarreta, bien plus à l’aise concernant le centre de formation et la gestion des jeunes, n’est pas un homme qui fait l’unanimité dans le monde du mercato.