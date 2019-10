OM : Zubizarreta est à la ramasse, Gomis balance !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En 2016-2017, Bafétimbi Gomis réalisait une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Olympique de Marseille en inscrivant 20 buts en Ligue 1. Malgré ce bilan impressionnant, le club phocéen a tardé avant de faire une offre au joueur, alors prêté par Swansea à l’époque. C’est précisément car Andoni Zubizarreta a trop tardé dans ce dossier que l’international tricolore a pris la décision de s’en aller pour la Turquie, et précisément pour Galatasaray. Sur l’antenne de RMC, il indique par ailleurs que Rudi Garcia souhaitait le conserver, au contraire du directeur sportif Andoni Zubizarreta.

« Non, je n’ai pas quitté l’OM pour l’argent. Quand on lit entre les lignes en écoutant Zubizarreta, on ne sent pas un dirigeant qui était fan de ma façon de jouer. La preuve, il répète que mon année à Marseille est la première durant laquelle je mets 20 buts. Il met en avant les doutes qu’il a à mon égard… En février, j’avais déjà mis 15 buts à Marseille. Un club bien organisé aurait anticipé pour l’année suivante surtout qu’à ce moment-là, Rudi Garcia me dit qu’il veut me garder et que je suis une priorité. Mais dans les faits, Galatasaray m’a fait une offre avant Marseille. Je voulais me retrouver au cœur d’un projet où j’allais être valorisé. L’avenir ne m’a pas donné tort car j’ai vécu une aventure exceptionnelle en Turquie » a indiqué Bafétimbi Gomis. Deux ans plus tard, on doit se dire à Marseille que Zubizarreta aurait dû agir autrement dans ce dossier. Car c’est seulement cet été que le club phocéen a recruté un avant-centre susceptible de faire oublier Gomis avec Dario Benedetto…