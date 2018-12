OM : Zubizarreta énerve les supporters du PSG en une seule réponse !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Directeur sportif de l'Olympique de Marseille depuis que Frank McCourt a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, Andoni Zubizarreta est un excellent connaisseur du milieu footballistique, mais également de la communication. Alors, quand dans un entretien accordé à L'Equipe l'ancien dirigeant du Barça est interrogé sur la formation sauce OM, il en profite pour aller titiller le PSG sur un sujet sensible, le fichage ethnique. Un petit message qui a bien évidemment agacé les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels estiment que Zubizarreta est culotté de tenir de tels propos.

Car pour le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, la cité phocéenne a dans ses gènes ce côté multiculturel. « On tient des fiches sur chacun d’entre eux mais pas ethniques ! Marseille, c’est une ville multiculturelle, c’est sa force. Au club, toutes les religions sont représentées, il y a de nombreuses nationalités aussi », a lancé Andoni Zubizarreta, histoire de montrer que Marseille n'est pas Paris. Dans le contexte actuel, cela ne mange évidemment pas de pain de pointer une faute d'un club qui sur le plan sportif ne tire plus dans la même catégorie que l'Olympique de Marseille. Mais forcément du côté du PSG, on appréciera un peu moins cette sortie venue de Provence...