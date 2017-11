OM : Zubizarreta déterre un vieux dossier pour le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Durant l’été, le nom de Frederico Rodrigues de Paula dit « Fred » avait circulé à l’Olympique de Marseille en fin de mercato.

Le milieu offensif de 24 ans évoluant au Shakhtar Donetsk était dans le viseur d’Andoni Zubizarreta mais l’OM a finalement recruté Aymen Abdennour et Kostas Mitroglou dans les ultimes heures du mercato afin de répondre à des besoins urgents au sein de l’effectif de Rudi Garcia et la piste de l’international brésilien (6 sélections) a été mise entre parenthèses. En revanche, ce dossier pourrait bien être déterré par le directeur sportif de l’OM dans les prochaines semaines…

À en croire les informations du journaliste espagnol Guillermo Bullon, Andoni Zubizarreta continue de suivre de près les performances de Fred. Évalué à moins de 10ME par Transfermarkt, l’ancien joueur de l’Internacional (D1 brésilienne) pourrait représenter une belle opportunité hivernale pour les dirigeants olympiens, désireux de se renforcer malgré un mercato estival déjà globalement abouti. Reste désormais à voir si Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia valideront cette piste made in Zubizarreta, régulièrement critiqué dans la presse pour son manque d’imagination et qui aura sans doute à cœur de faire taire les plus sceptiques à son égard dans les prochains mois.