OM : Zubizarreta boss du mercato, un atout XXL le sauve !

Dans : OM.

Pas vraiment apprécié à sa juste valeur par Frank McCourt, pas loin de penser qu'il ne sert à rien, Andoni Zubizarreta profite d'un soutien qui sauve son poste de patron du mercato de l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas est en effet monté au créneau.

Très critiqué sur les réseaux sociaux, où certains affirmaient qu’il était payé pour ne rien faire à l’OM, Andoni Zubizarreta reste toujours aussi discret, mais il a retrouvé une partie de la confiance des fans marseillais compte tenu des résultats actuels du club phocéen. Cependant, du côté des Etats-Unis, Frank McCourt n’est, lui, toujours pas convaincu que l’Espagnol est la bonne personne au bon endroit. Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille estime qu’Andoni Zubizarreta a du mal à appliquer les consignes économiques exigées, et ne voit pas en le seul Rudi Garcia le méchant Satan qui a tout plombé dans les finances provençales. Bref, Frank McCourt ne serait pas contre un départ de Zubi.

Sauf que l’ancien barcelonais a un atout en or dans son jeu, et c’est André Villas-Boas. Non seulement l’entraîneur portugais de l’OM n’a pas oublié que c’est Andoni Zubizarreta qui l’a fait venir à Marseille, mais qu’il a signé avec le club phocéen uniquement parce qu’il savait que ce dernier était là. Et histoire de rappeler que Zubi était indispensable, AVB a indiqué publiquement que « son futur était lié à celui d’Andoni Zubizarreta ». Mais selon L’Equipe, ce gilet pare-balle pourrait être mis à rude épreuve lors du prochain mercato d’hiver avec encore une fois des efforts à faire pour Marseille. Et, selon L’Equipe, un autre dossier pourrait également mettre le feu du côté de l’OM, il s’agit de la signature, ou pas, du premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji. Si Zubi se rate sur ce dossier important, alors la porte risque de rapidement se rapprocher quoi qu’en pense André Villas-Boas.