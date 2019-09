OM : Zubizarreta attaqué sans pitié après le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille n'a fait signer que trois joueurs lors de ce mercato, mais tout le monde semble relativement d'accord pour dire que Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier sont des bons choix pour le club phocéen. Cependant, pas besoin d'être un grand spécialiste pour constater que ces trois choix de l'OM ne doivent pas grand-chose au travail d'Andoni Zubizarreta, dont le travail est de plus en plus contesté par les supporters marseillais. Et pour Le Phocéen, l'heure est venue de quand même dire les choses comme elles sont au sujet du directeur sportif espagnol.

Pour le média spécialisé, on peut légitimement se demander si Zubi a une quelconque utilité à l'Olympique de Marseille. « Pour résumer, Zubi a validé l'excellent choix de Villas-Boas pour Pipa Benedetto, s'est tourné vers une société d'agents espagnols amis pour récupérer le très intéressant Alvaro Gonzalez, et a concrétisé après le gong un Valentin Rongier pisté depuis deux ans. Des choix judicieux, unanimement salués, mais qui ne portent pas franchement le sceau d'une imagination sans bornes et d'une recherche acharnée. Une recherche qui aurait pu, qui aurait dû déboucher sur l'arrivée tant espérée d'un latéral gauche. C'était même la base, à un poste en jachère depuis si longtemps (...) Notre DS peut enfin profiter d'un repos bien mérité, afin de revenir en pleine possession de ses moyens pour s'attaquer au dossier Lihadji, comme promis. Bonnes vacances Zubi, on se revoit à Noël ! », balance avec une énorme dose d'ironie Le Phocéen. Andoni Zubizarreta appréciera l'hommage...ou pas.