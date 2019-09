OM : Zubizarreta a ignoré un deal en or au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Durant tout l’été, l’Olympique de Marseille a cherché une porte de sortie à Morgan Sanson et à Kevin Strootman afin d’alléger sa masse salariale. Finalement, le club phocéen n’est pas parvenu à vendre ces deux milieux de terrain, chose clairement reprochée au directeur sportif Andoni Zubizarreta. D’autant que dans la dernière ligne droite du mercato, c’est Luiz Gustavo qui a fait ses valises. Dans l’urgence, l’Olympique de Marseille a misé sur Valentin Rongier pour le remplacer. Le capitaine du FC Nantes a été recruté en qualité de joker au lendemain de la fermeture du mercato.

Mais d’autres opportunités intéressantes existaient sur le marché des transferts. Olivier Ntcham, performant avec le Celtic Glasgow, était notamment disponible. Son nom a plusieurs fois été associé à l’Olympique de Marseille mais selon La Provence, Andoni Zubizarreta n’a pas bougé d’un poil lorsque des intermédiaires lui ont proposé les services de l’international espoirs français pour une somme comprise entre 10 et 12 ME. Une information qui ne va pas manquer de faire réagir dans la cité phocéenne, où Andoni Zubizarreta ne fait plus l’unanimité. Tout cela dans une période où l’avenir de l’Espagnol est incertain, Frank McCourt n’ayant pas été satisfait du mercato estival dans le sens des ventes.