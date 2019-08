OM : Zubi sort un bon plan mercato pour régler ce problème urgent

Dans : OM, Mercato, Liga.

Si l’Olympique Lyonnais est en difficulté au poste d’arrière gauche en ce début de saison, c’est le cas depuis plus d’un an à l’Olympique de Marseille, où le seul Jordan Amavi ne répond pas aux attentes.

Derrière le dossier du recrutement d’un avant-centre, les dirigeants sont tout de même attendus au tournant à ce niveau pour présenter au moins une équipe qui double tous les postes cette saison. Andoni Zubizarreta travaille ainsi sur un plan dont il a le secret, grâce à ses très bonnes relations avec le FC Barcelone, club dont il fut le gardien et le directeur sportif. Pur produit de la cantera catalane, Juan Miranda (à gauche sur la photo) ne parvient pour le moment pas à s’imposer au plus haut niveau. Le recruteur de l’OM aimerait ainsi le faire venir sous la forme de prêt l’arrière gauche de 19 ans qui a été aperçu à l’Euro U19 cet été avec l’Espagne, annonce Sport.

Miranda, déjà proposé dans des échanges par le Barça pour recruter un joueur, n’a pour le moment pas trouvé preneur. Sous contrat jusqu’en juin 2021, il avait signé avec deux années supplémentaires en option, et une clause libératoire à 200 ME tout de même. Un prêt pourrait donc satisfaire les deux parties, d’autant que le journal espagnol assure que le joueur envisage plutôt de s’aguerrir à l’étranger. De quoi régler un problème sans dépenser trop d’argent, même s’il est loin d’être certain qu’à 19 ans, Miranda, qui évoluait avec la réserve du Barça la saison passée, soit un joueur capable d’apporter rapidement un plus à l’OM.