OM : Zubi brille à Marseille, le Barça est en larmes

L’été dernier, Andoni Zubizarreta avait pour principale mission d’alléger la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Un objectif qu’il n’a pas atteint selon le boss du club, Frank McCourt.

Raison pour laquelle, selon les informations récemment communiquées par L’Equipe, le patron de l’OM songe à mettre un terme à l’aventure marseillaise de celui qui est amicalement surnommé Zubi. Cela pourrait faire le bonheur… du FC Barcelone. Car selon le journaliste catalan Joan Vehils, le club blaugrana a fait une erreur monumentale en laissant partir son ancien directeur sportif. Dans un édito publié par le média Sport, le suiveur du champion d’Espagne en titre estime que l’Olympique de Marseille a une chance incroyable de compter dans ses rangs un tel dirigeant. Cela ne manquera pas de faire réagir…

« J'ai toujours pensé qu'une des pires décisions de Bartomeu, qu'il regrette le plus, était le renvoi de Zubi. Je crois sincèrement qu'avec lui, certains des derniers transferts n'auraient pas été faits avec un chéquier. Maintenant, vous savez, Zubi est en charge de l'Olympique de Marseille et l'équipe est deuxième. Eh bien, profitant de son séjour à Barcelone, j'ai pris un café avec lui, tout près du Camp Nou. Nous avons parlé du football et de la vie et, comme toujours, je l'ai remercié d'avoir fait signer Ter Stegen. Je ne sais pas où serait le Barça sans lui » a indiqué le journaliste catalan, qui pleure visiblement encore le départ d’Andoni Zubizarreta. Il serait peut-être temps de tourner la page…