OM : Yaya Touré en soldes, même West Ham prend peur

Dans : OM, Mercato.

C’était le début du mois de juin, les premières pistes sur le marché des transferts, et Yaya Touré lâchait une petite bombe en annonçant qu’il était prêt à rejoindre l’OM.

Libre de tout contrat, le milieu de terrain était l’un des joueurs les mieux payés de Premier League, mais il avait assuré dans L’Equipe que rejoindre Marseille était « le genre de défi qui pourrait me plaire ». Forcément interrogé sur la différence de moyens financiers entre Marseille et Manchester City, l’ancien barcelonais avait assuré qu’il était prêt à faire de gros sacrifices pour rendre cette arrivée possible. Plus d’un mois plus tard, Yaya Touré discute avec West Ham, et ses exigences financières n’ont pas beaucoup baissé.

Pourtant ses agents avaient assuré que le champion d’Afrique 2015 était prêt à signer pour une livre par mois en Premier League afin de prouver à Pep Guardiola qu’il avait toujours le niveau pour jouer en championnat d’Angleterre. Mais selon la presse britannique, les discussions trainent en longueur autour des volontés du joueur. Ce dernier veut toucher 115.000 euros par semaine, et un gros bonus à la signature pour son arrivée comme joueur libre. A 35 ans, ses demandes ont en tout cas beaucoup de mal à passer, même si cela constitue pour lui une perte de 60 % de son salaire par rapport à ce qu’il touchait à Manchester City.