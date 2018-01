OM : Wilshere et Arsenal offrent une occasion en or à Marseille

Dans : OM, Premier League, Mercato.

A l’affût d’un gros coup cet hiver, l’Olympique de Marseille est annoncé parmi les prétendants de Jack Wilshere (26 ans).

Après l’arrivée de Luiz Gustavo l’été dernier, le club phocéen marquerait encore les esprits sur le marché des transferts. D’autant que le milieu d’Arsenal retrouve un excellent niveau depuis quelques rencontres. Face à Chelsea (2-2) mercredi en Premier League, le Gunner a inscrit un superbe but et réalisé une belle performance. Une prestation qui n’a pas dû échapper à l’OM, tout comme les propos de Wilshere sur les discussions au point mort concernant la prolongation de son contrat qui expire à la fin de la saison.

« Il n'y a aucune avancée, a indiqué l’international anglais à Sky Sports. Je veux aller en Russie, mais ce n'est pas le moment de penser à ça. On doit prendre les matchs comme ils viennent, continuer à jouer et à progresser et on verra ce qui arrivera lors de la prochaine trêve internationale en mars. Je ne me contente pas d'un but par saison, je devrais en marquer plus, j'ai les occasions pour. J'espère que ce but en amènera d'autres mais je suis content. Je suis satisfait de mon jeu, j'ai l'impression d'être meilleur chaque semaine. » Tant qu'Arsenal ne réagira pas, Wilshere sera libre de discuter avec les clubs de son choix.