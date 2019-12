OM : Villas-Boas sauve la L1, c'est un plébiscite général !

Dans : OM.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a frappé un énorme coup dans la course au podium en Ligue 1 en venant difficilement à bout des Girondins de Bordeaux (3-1).

Bousculé et mené au score à la mi-temps, à cause d’un but d’Adli (31e), le club phocéen a finalement renversé la vapeur en deuxième période, grâce à des réalisations d’Amavi (48e), de Sanson (60e) et de Radonjic (92e). Avec cette sixième victoire de suite en championnat, Marseille compte six unités d’avance sur Lille, et reste solidement installé dans son fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain. Invaincu depuis la fin du mois d'octobre, l’OM dispose donc de 34 points après 17 journées de L1. Une sacrée performance, vu que Marseille n’a fait mieux que trois fois depuis sa remontée en 1996. De quoi mettre d’accord tous les suiveurs de l’OM, pour qui André Villas-Boas est clairement le grand manitou de cette première partie de saison plus que réussie.

Une pensée générale résumée par Grégory Schneider. « Un pion pour Amavi, un autre pour Radonjic... Villas-Boas ou l'art de réveiller les morts. Quand ça rigole à ce point… Je me demande si l'OM n'est pas en train de sauver la saison 2019-2020 de L1, ce qui revient à dire que Vilas-Boas l'a sauvé. Un peu comme Bielsa en son temps, indépendamment des résultats et de la compétitivité de l'équipe », a notamment lancé le journaliste de Libération sur Twitter. Il faut dire qu’en l’espace de quelques mois, l’entraîneur portugais a su relancer une équipe totalement moribonde sous les odres de Rudi Garcia avec une défense en béton, un milieu tout terrain, et une attaque efficace.

Je me demande si l'OM n'est pas en train de sauver la saison 2019-2020 de L1 -ce qui revient à dire que Vilas-Boas l'a sauvé. Un peu comme Bielsa en son temps, indépendamment des résultats et de la compétitivité de l'équipe. #OMFCGB #OMBordeaux — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) December 8, 2019

Sanson est épatant par sa faculté de projection. Sur le départ cet été, il est en train de prendre une autre dimension avec AVB. #OMFCGB — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 8, 2019

A croire qu'AVB est un bon entraîneur... https://t.co/nrZ5LmyhLn — 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐥𝐚𝐬 (@nicolas_vilas) December 8, 2019