OM : Villas-Boas ne restera pas à Marseille, Sagnol est cash

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La saison prochaine, André Villas-Boas s'installera donc sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille.

Cette semaine, l’entraîneur portugais a officiellement pris la place de Rudi Garcia. Alors que son prédécesseur a échoué dans sa quête de Ligue des Champions, l’ancien coach de Chelsea aura donc pour but de ramener l’OM sur le podium de la Ligue 1. Avec quel effectif ? La réponse est encore floue, vu que la direction veut pousser certains cadres dehors pour faire de la place à de jeunes joueurs. Autant dire que le prochain mercato estival sera scruté de près à l’OM. Ce que Willy Sagnol ne contredit pas.

« Villas-Boas à l’OM ? Marseille a fait 5e. Donc si l’OM ne fait pas mieux que 5e la saison prochaine, Villas-Boas dégage aussi ? S’il n’est pas sur le podium, on fait quoi ? Si l’objectif, c’est la Ligue des Champions, tu crois que Villas-Boas va aller chercher des petits jeunes, des pépites qui seront prêtent dans 3-4 ans, quand lui ne sera plus là ? Eh ben non. Ce n’est pas à lui d’aller chercher les pépites, c’est au directeur sportif ! Zubizarreta, lui, doit incarner la durée, la pérennité du club. Villas-Boas, il vient à Marseille. Mais s’il fait une belle saison à l’OM, l’an prochain, il partira si un meilleur club arrive et le paye mieux », a lancé le consultant de RMC, pour qui Villas-Boas doit faire ce que Garcia n’a pas fait avant lui : laisser les mains libres à Zubizarreta sur le recrutement.