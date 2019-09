OM : Villas-Boas lance un grand défi à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Après deux nuls consécutifs (Montpellier et Dijon), l'Olympique de Marseille doit impérativement battre le Stade Rennais ce dimanche soir au Vélodrome afin de se rapprocher tout près du podium. Si contre Montpellier, l'OM avait fait le jeu, contre Dijon, c'est la face sombre de Marseille que l'on avait vue mardi dernier, Steve Mandanda et ses coéquipiers étant totalement à côté de la plaque, au point même de s'en sortir très bien avec un score nul et vierge. Contre Rennes, capable du meilleur comme du pire, André Villas-Boas a annoncé la couleur, il n'envisage que la victoire. Et l'entraîneur de l'OM est même allé plus loin, il exige six points en deux matchs.

Car après la victoire éventuelle contre Rennes, AVB souhaite que son équipe fasse le plein dans une semaine à Amiens. « A Dijon, on n’a rien fait, on n’était pas au niveau. Mais ça ne veut pas dire qu’on va faire de grands changements, je réfléchis encore. On a des objectifs entre nous dans le staff, on établit une moyenne de points sur les matches. Pour l’instant, on est encore dedans, mais j’espère qu’on va gagner les deux prochaines rencontres », a prévenu le technicien portugais de l'Olympique de Marseille, conscient que l'OM ne peut pas perdre trop de points en route si le club phocéen veut finir sur le podium.