OM : Villas-Boas lâche un indice colossal sur son avenir

Cet été, l’Olympique de Marseille a misé sur André Villas-Boas pour succéder à Rudi Garcia au poste d’entraîneur. Un choix que Jacques-Henri Eyraud ne regrette pas…

Et pour cause, le Portugais fait globalement l’unanimité dans la cité phocéenne grâce à sa franchise, son intelligence et son envie de développer du beau jeu en dépit de moyens limités. Du côté des supporters, on espère donc que Villas-Boas parviendra à hisser l’OM sur le podium, et qu’il continuera à la tête de l’équipe la saison prochaine. Interrogé par TF1, l’ancien manager du FC Porto n’a pas caché que son envie était également de poursuivre son aventure à Marseille à l’issue de cette saison. En revanche, il lie étroitement son avenir à celui d’un certain Andoni Zubizarreta, bien moins épargné par les critiques.

« L'OM pourrait être mon dernier club. J'ai d'autres ambitions dans ma vie. Le jour où j'ai commencé dans le football, je souhaitais exercer pendant 15 ans. Avec Andoni (ndlr : Zubizarreta, directeur sportif de l’Olympique de Marseille), on a construit une relation. Mon futur est intimement lié au sien » a prévenu André Villas-Boas. Frank McCourt, qui a d’ores et déjà mis la pression à Andoni Zubizarreta avant le mercato hivernal, est donc mis en garde. S’il veut conserver le coach Villas-Boas encore plusieurs années à Marseille, il devra continuer de composer avec l’Espagnol à la tête de la direction sportive du club.