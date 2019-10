OM : Villas-Boas idole des supporters, jusqu'à quand ?

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas n'a pas mis longtemps pour se faire apprécier des supporters de l'Olympique de Marseille, puisque dès sa première conférence de presse, avant même le premier match de l'OM cette saison, le coach portugais s'était mis le peuple phocéen dans la poche. Depuis, et même si Marseille a des hauts et des bas, cette relation idéale continue et AVB se fait pardonner énormément de choses. Cependant, interrogé sur cette popularité auprès des supporters de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas ne se fait aucune illusion. Il sait bien que si son équipe n'atteint pas ses objectifs, alors il sera nettement moins apprécié dans les virages.

En entraîneur expérimenté, André Villas-Boas connaît la musique. « Pourquoi les supporters de l'OM apprécient ma manière de communiquer ? Je ne sais pas. Je sais que ce sont les résultats qui font la différence. Je parle italien, français, un peu chinois, un peu russe, mais malheureusement, ce n'est pas les conférences de presse qui rapporteront des points. Ce sont les résultats qui parleront à la fin. Pour les supporters de l'OM, le plus important c'est d'être sur le podium, ce n'est pas les conférences de presse. Je veux seulement avoir une relation plus proche avec les fans, mais c'est le classement qui déterminera si l'entraîneur a fait un bon travail ou pas », prévient l'entraîneur portugais, qui est bien conscient que tout peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Et encore plus à Marseille.