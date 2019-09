OM : Villas-Boas fixe un objectif secret à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, Marseille a décroché un précieux succès sur la pelouse de l’AS Monaco (3-4). Une victoire obtenue au terme d’un match à suspense, que l’équipe d’André Villas-Boas a globalement maîtrisé. Surtout, ce succès a permis à l’OM de faire un bond au classement, en revenant à deux points de Paris et en s’emparant de la quatrième place, à égalité avec Nantes et Rennes. Et tandis que des matchs face à Montpellier, Dijon et justement Rennes se profilent, André Villas-Boas ne manque pas d’ambition.

Et pour cause, RMC indique que le coach portugais voit les choses en grand en interne. A tel point que ce dernier aurait expliqué à ses joueurs que son objectif était de voir l’Olympique de Marseille totalement installé sur le podium de la Ligue 1 à l’issue de cette série de trois matchs. Tout va très vite dans le football, alors que Villas-Boas broyait du noir il y a encore une semaine selon la radio, qui affirme que le staff marseillais faisait grise mine suite au départ de Luiz Gustavo et la blessure de Florian Thauvin. Tout ce beau monde a été rassuré par la performance à Monaco, et notamment par l’adaptation expresse de Valère Germain sur le côté droit de l’attaque…