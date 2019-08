OM : Villas-Boas en furie contre Payet et Benedetto !

Dans : OM, Ligue 1.

Même si cela aurait été clairement contre le cours du jeu, l'Olympique de Marseille a eu l'occasion de s'imposer ce samedi après-midi à Nantes. Bénéficiant d'un penalty, après une main nantaise dans la surface signalée par la VAR, l'OM a raté le coche. En effet, Dario Benedetto a envoyé un missile au-dessus de la transversale du but du FC Nantes. Après la rencontre, André Villas-Boas a fait part de sa colère froide, le technicien portugais n'ayant pas apprécié que ses joueurs ne respectent pas les ordres, à savoir que c'était Dimitri Payet qui devait tirer les penalties.

« J'ai dit aux gars : c'est la première et la dernière fois que ça se passe. Je l'ai dit à la mi-temps. Parce qu'on a Dimitri Payet pour tirer les penalties, on a bien travaillé les penalties pendant toute la présaison. Évidemment, c'est dur ce qu'il s'est passé. Évidemment, il y avait une intention positive. Quand je me tourne vers le banc, Ricardo Carvalho me dit que Dario Benedetto va tirer. Je suis énervé. C'est un joueur qui n'a pas tiré de penalty, c'est inacceptable. Normalement, Dario les tire bien, mais aujourd'hui, non », a commenté un André Villas-Boas consterné que ses consignes ne soient pas respectées.