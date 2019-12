OM : Villas-Boas en dit plus sur la blessure de Benedetto

Dans : OM.

Pour tenter de battre les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille ne pourra donc pas compter sur l’aide de Dario Benedetto.

Annoncé comme titulaire ce dimanche matin, l’attaquant de 29 ans a finalement dû déclarer forfait à cause d’un petit problème physique du côté de l'OM. C’est en tout cas ce qu’a expliqué André Villas-Boas avant cette rencontre comptant pour la 17e journée de la Ligue 1.

« Benedetto a eu une grosse contracture samedi à l'entraînement. On a décidé de ne pas prendre le risque pour ce match-là. Car il risquait de se faire une déchirure encore plus grande... Et cela aurait été encore plus problématique pour nous avant les matchs qui arrivent, contre Metz et Nîmes », a avoué l’entraîneur portugais sur beIN Sports. Dans le onze de départ aligné sur la pelouse du Stade Vélodrome, l’Argentin sera donc remplacé par Valère Germain à la pointe de l’attaque de Marseille.