OM : Villas-Boas convoque tout le monde un dimanche

Dans : OM.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a décidé de ramener la sérénité au sein de son effectif en convoquant les joueurs pour une séance de travail ce dimanche.

André Villas-Boas a assumé ses responsabilités après le nul de vendredi soir contre Amiens (2-2) au Vélodrome. Même si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a craqué en fin de rencontre face à l’arbitre, prenant un rouge qu’il aurait pu aisément éviter, André Villas-Boas a vite remis ses idées en place, car ce n’est clairement pas le moment pour l’OM d’être rattrapé par la fébrilité. Ayant toujours un peu de marge sur Rennes et Lille, Marseille peut voir venir, mais le coach phocéen est bien conscient que chacun doit retrouver ses esprits et ne plus vouloir tirer la couverture à lui. Sentant un peu de nervosité dans son vestiaire, à l’image d’un Dimitri Payet qui n’a pas totalement apprécié de laisser sa place en seconde période, André Villas-Boas veut remettre les pendules à l’heure.

Et même si l’Olympique de Marseille ne jouera que samedi prochain en Ligue 1, ce sera à Montpellier, l’entraîneur de l’OM a décidé de réduire le temps de repos de ses joueurs. Ces derniers, qui devaient avoir droit à un week-end loin de la Commanderie, ont finalement été prévenus qu’ils étaient attendus ce dimanche pour une séance d’entraînement supplémentaire explique L'Equipe. Il s’agit surtout d’éviter que du côté de Steve Mandanda et ses coéquipiers on se mette à gamberger inutilement. En supprimant une journée de repos, André Villas-Boas souhaite vite reprendre la main dans son vestiaire et rappeler les vertus du travail dans une situation qui est tout de même loin d'être catastrophique.