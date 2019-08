OM : Villas-Boas, ça n'a rien à voir avec Garcia à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis la reprise de l’entraînement, un homme fait l’unanimité à Marseille : André Villas-Boas.

Coach relativement jeune aux méthodes innovantes, le Portugais a provoqué un véritable enthousiasme au sein du vestiaire. Repositionné au poste de défenseur droit par Rudi Garcia, Bouna Sarr a évolué à plusieurs postes durant la préparation et notamment à son ancienne position d’ailier droit. Et visiblement, l’ancien Messin a apprécié puisque dans les colonnes de L’Equipe, il a loué les qualités de l’ancien coach du FC Porto.

« Il est très chaleureux, très souriant, beaucoup dans la communication. C’est un coach moderne, jeune. Il me donne des consignes, des conseils, et on voit qu’il prend du plaisir à les donner. Il apprend le français, mais il le parle déjà très bien, on sent qu’il a envie de s’acclimater » a apprécié le Franco-Guinéen de l’Olympique de Marseille, lequel a visiblement digéré sans problème le départ de Rudi Garcia. Reste désormais à voir si Bouna Sarr sera titularisé par André Villas-Boas ce dimanche soir contre le grand Naples de Carlo Ancelotti en match amical au Stade Vélodrome.