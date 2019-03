OM : Vers un énorme coup de poker signé Garcia face au PSG ?

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Après son succès contre Nice dimanche, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une rencontre forcément très spéciale puisqu’il s’agira du classique face à Paris, dans cinq jours. Un match pour lequel Rudi Garcia aura des choix forts à effectuer, lui qui a écarté ses cadres depuis plus d’un mois. Néanmoins selon L’Equipe, le technicien français n’a pas encore tranché de manière définitive au sujet de sa composition pour le match au Parc, et il est fort probable que certains piliers du vestiaire ressortent du placard et glanent une titularisation contre Paris.

Gustavo et Strootman ressortis du placard ?

C’est notamment le cas de Luiz Gustavo et de Kevin Strootman, lesquels pourraient bien débuter la rencontre selon le quotidien national. « Si un retour de Rami semble improbable, ceux de la paire Gustavo - Strootman le sont beaucoup plus. C'est un peu plus compliqué pour Payet, qui, dans le 4-4-2, ne pourrait trouver une place que devant aux côtés de Balotelli » explique le média. Reste à savoir qui serait sacrifié par Rudi Garcia en cas de titularisations des deux vieux briscards du milieu de terrain, sachant que Maxime Lopez et Morgan Sanson enchaînent les bonnes performances depuis un mois et demi. Une chose est sûre, les choix de Rudi Garcia seront scrutés et ils pourraient s’avérer décisifs.