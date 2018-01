OM : Vendre Mitroglou au mercato ? Courbis en rigole encore

Dans : OM, Mercato.

Acheté dans les ultimes moments du marché des transferts pour un prix assez costaud (16 ME) sachant que l’OM n’a que 50 % de ses droits, Kostas Mitroglou ne donne pas satisfaction en cette première partie de saison. Au point qu’il a perdu une place de titulaire qui lui semblait promise, et n’a pas spécialement montré les capacités pour inverser la tendance. De quoi enterrer définitivement cette option à l’avenir ? Un scénario difficilement possible même si l’idée de vendre le buteur grec dès cet hiver pour « limiter la casse » a germé ces dernières semaines. Aussi improbable qu’impossible, a annoncé Rolland Courbis sur RMC.

« Vendre Mitroglou ? Une offre pour Mitroglou ? Mais de qui ? Il faudrait d’abord qu’il rejoue un peu au football, et qu’il ressemble à un footballeur. Il a coûté 15 ME pour seulement la moitié des droits, et il a une trentaine d’année. C’est sur que ce n’est pas l’affaire du siècle. Je préfère souhaiter qu’il s’améliore et qu’on voit autre chose. Pour le moment, tu veux le vendre où ? », a expliqué le consultant et ancien entraineur de l’OM, bien conscient que ce sera un fiasco sportif et financier de céder l’ancien joueur du Benfica en cours de saison.