OM : Vendez Germain, « une pire arnaque que Mitroglou »

Dans : OM, Ligue 1.

Au sein d'une formation marseillaise très triste samedi contre Reims, un joueur semble focaliser sur sa seule personne toutes les critiques des supporters de l'OM. Il s'agit bien évidemment de Valère Germain, transparent, avant de céder sa place sous les sifflets du Vélodrome à Dario Benedetto. Même s'il a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant français de 29 ans paraît dans une situation précaire à l'OM. Et pour Jonatan MacHardy, l'heure est venue pour les patrons du club phocéen de trouver d'urgence une porte de sortie pour Valère Germain.

Le consultant de RMC estime que la blague a assez duré. « Valère Germain est nul, il faut arrêter maintenant ! Ce n’est pas une question d’être associé ou pas avec tel ou tel joueur. Il est nul, c’est tout. Il ne prend pas un ballon de la tête et il fait 1m83 (1m80 en réalité). Il est nul. Mais même pour 300.000 euros l’OM doit s’en séparer. C’est l’une des plus grosses boulettes de l’Olympique de Marseille. Et Valère Germain c’est une plus grosse arnaque que Mitroglou pour le coup. C’est fini ! Stop ! Il faut qu’il s’en aille », a lancé un Jonatan MacHardy déchaîné contre l'attaquant français de l'Olympique de Marseille.